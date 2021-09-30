يحملون جنسية عربية.. موقع سوداني ينشر أسماء الإرهابيين الذين قتلوا رجال المخابرات في جبرة (صور)

السودان – نشرت وسائل إعلام سودانية امس أبرز أسماء الإرهابيين الذين قتلوا رجال المخابرات العامة السودانية في منطقة جبرة يوم الثلاثاء.

وقال موقع “السوداني” إنه حصل على أبرز أسماء الإرهابيين وأضاف: “حسب الجوازات التي يحملونها هم: محمد أحمد محمد علي مصري الجنسية، وأكرم عبد البديع أحمد محمود مصري الجنسية، وآية حسن عبد السلام مصرية زوجة محمد أحمد، وأسماء عبد الباسط محمد مصرية زوجة عبد البديع”.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه تتم ملاحقة سوداني ضمن الخلية، موضحة أن المعلومات تشير إلى تواجده بمدينة بورتسودان شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأدت عملية مداهمة لخلية تابعة لتنظيم “داعش” في الخرطوم الثلاثاء إلى مقتل خمسة من أفراد جهاز المخابرات السوداني في أول مرة تؤكد فيها السلطات عن استهداف عناصر من التنظيم، فيما كشفت السلطات أن المداهمة أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة.

جدير بالذكر أن “التيار الرسالي للدعوة والقتال – ولاية السودان” تبنى قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم.

المصدر: موقع “السوداني”