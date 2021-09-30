كوريا ش – نقلت شبكة CNN عن خبراء قولهم إنه إذا نجحت كوريا الشمالية في إنتاج ونشر سلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، فإن ذلك بإمكانه تغيير المعادلة العسكرية في المنطقة.

وبحسب الخبراء، فإن الصاروخ الفرط صوتي، الذي أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرته يوم الثلاثاء، لديه القدرة على أن يكون أحد أسرع الأسلحة وأكثرها دقة في العالم، كما يمكن أن يكون مزودا برأس حربي نووي.

وفي حين أن المواصفات الدقيقة للصاروخ الكوري الشمالي Hwasong-8 الذي تفوق سرعته سرعة الصوت غير معروفة حتى الآن. ويمكن للصواريخ المزودة بمركبات انزلاقية تفوق سرعة الصوت أن تطير بسرعة تصل إلى 20 ضعف سرعة الصوت، ويمكن أن تكون شديدة المناورة أثناء الطيران، مما يجعل إسقاطها شبه مستحيل، وفقا للخبراء.

وقال ليونيل فاتون، الأستاذ المساعد في جامعة ويبستر في سويسرا والباحث في جامعة ميجي باليابان: “إذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أن أنظمة الدفاع الصاروخي الكورية الجنوبية واليابانية ستصبح ضعيفة”.

فيما شدد درو تومسون، المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، على أن “صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت يمكنه هزيمة أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة، كما أنه يغير قواعد اللعبة إذا كان محملا برأس نووي”.

المصدر: CNN