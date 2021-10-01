ليبيا – أكد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا أن حكومته لم تقصر في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر المتوسط.

تأكيد أبيلا جاء وفقًا لما ورد في صحيفة “تايمز أوف مالطا” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد خلال تقديمه شهادته في قضية تتعلق بـ52 مهاجرًا غير شرعي تمت إعادتهم إلى ليبيا بالتنسيق مع السلطات المالطية، مصرًا في ذات الوقت على تعامل بلاده بشكل إنساني معهم بعد تموين السفينة التي تقلهم بالماء والطعام.

وأشار أبيلا إلى أن تصرف حكومته جاء في سياق إيجاد طريقة للتعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، في ظل تنفيذ أوامر هيئة الصحة العامة بإغلاق موانئ مالطا، مبينًا أن هذا التصرف نابع من الضمير الإنساني وليس القانون.

ترجمة المرصد – خاص