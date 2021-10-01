ليبيا – أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” رسميًا عودة نشاطاتها في مراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة طرابلس.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة تابعته وترجمته صحيفة المرصد: بعد ما يقرب من 3 أشهر من تعليق الأنشطة الطبية في أعقاب سلسلة من الحوادث المقلقة عادت منظمة “أطباء بلا حدود” للعمل في هذه المراكز لتقديم الرعاية للمحتجزين.

وتابع البيان: كما استأنفنا أنشطتنا بمركز احتجاز فقدنا الوصول إليه خلال نفس الفترة، ويأتي هذا التطور بعد المحادثات الأخيرة بين منظمة “أطباء بلا حدود” وسلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، والتي تلقينا فيها تأكيدات بأن بعض الشروط الأساسية سيتم تلبيتها بمراكز الاحتجاز.

وأضاف البيان: “هذا ما يمكننا من استئناف أنشطتنا بما يتماشى مع أخلاقيات مهنة الطب والمبادئ الإنسانية، وتشمل هذه الشروط منع استخدام العنف ضد المحتجزين وضمان سلامة فرقنا والسماح لموظفينا الطبيين بالوصول المستمر من دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز”.

وأوضح البيان: “فضلًا عن السماح للأشخاص المحتجزين بالوصول غير المقيد إلى خدماتنا الطبية وضمان الاحترام الكامل للسرية الطبية للأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز ففي الـ15 من سبتمبر استأنفت فرقنا زيارات العيادات المتنقلة بمراكز الاحتجاز”.

وأضاف البيان: “تمكنت فرقنا من توفير الرعاية الطبية التي تشتد الحاجة إليها بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي للرجال والنساء والأطفال المحتجزين في هذه المرافق، والذين لولا ذلك سيكون لديهم قدر ضئيل للغاية من الوصول إلى الرعاية الصحية”.

وتابع البيان: “في الأسبوع الأول فحص أطبائنا وعالجوا 404 مريضًا من بينهم 30 طفلًا دون سن الـ15، وكان المرضى يعانون بشكل أساسي من أمراض الجلد واضطرابات الجهاز الهضمي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، وهي حالات تُعزى إلى سوء الظروف التي يعانون منها”.

وأضاف البيان: “كما قام فريقنا الطبي بتسهيل الإحالة الطارئة لـ 28 مريضًا لتلقي الرعاية الطبية العاجلة في العيادات التي تدعمها منظمتنا، ونرحب بالتأكيدات التي قدمتها السلطات الليبية بأنها ستتصدى للمخاوف التي أجبرتنا على تعليق أنشطتنا في يونيو الماضي”.

وأكد البيان أن هذه التأكيدات مكنت المنظمة مرة أخرى من توفير الرعاية الطبية الأساسية للأشخاص المحتجزين، وهو ما يحتم الدعوة بقوة إلى وضع حد لنظام الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في ليبيا، وإغلاق مراكز الاحتجاز.

وجددت المنظمة دعواتها إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين فيها وتقديم المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية المناسبة لهم عند الإفراج، بما في ذلك الإعادة الطوعية العاجلة إلى الوطن وإعادة التوطين خارج ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص