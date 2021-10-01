جنيف – جرت في مدينة جنيف السويسرية امس جولة جديدة من المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.
وهذه هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها، حسب ما أعلن عنه الطرفان:
- تم تحقيق تقدم بشأن بعض القضايا، لكن الاختلافات في المواقف لا تزال كثيرة
- الاتفاق على مجموعتي عمل، ستكون واحدة منهما مختصة بمبادئ الرقابة على الأسلحة، والثانية بتحديد القدرات الكامنة للأسلحة الاستراتيجية
- أعلنت روسيا عما يثير قلقا لديها بشأن تأسيس الشراكة الأمنية الجديدة للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (AUKUS)، التي لا تعد منسجمة مع نظام عدم الانتشار النووي
- اتفق الجانبان على أن اللجنة المشتركة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستبدأ بالعمل في 5 أكتوبر المقبل في جنيف
- أكدت روسيا موقفها الرافض للحضور العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى
- حقق الجانبان تقدما في الحوار حول الأمن السيبراني
- أكدت الخارجية الأمريكية أن المشاورات كانت “مكثفة وموضوعية”، بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن هناك رغبة للمضي قدما بالعملية
المصدر: وكالات