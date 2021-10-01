أهم نتائج الجولة الثانية من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن

أهم نتائج الجولة الثانية من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن

جنيف – جرت في مدينة جنيف السويسرية امس جولة جديدة من المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة.

وهذه هي أبرز النتائج التي تم تحقيقها، حسب ما أعلن عنه الطرفان:

تم تحقيق تقدم بشأن بعض القضايا، لكن الاختلافات في المواقف لا تزال كثيرة

الاتفاق على مجموعتي عمل، ستكون واحدة منهما مختصة بمبادئ الرقابة على الأسلحة، والثانية بتحديد القدرات الكامنة للأسلحة الاستراتيجية

أعلنت روسيا عما يثير قلقا لديها بشأن تأسيس الشراكة الأمنية الجديدة للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (AUKUS)، التي لا تعد منسجمة مع نظام عدم الانتشار النووي

اتفق الجانبان على أن اللجنة المشتركة الخاصة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستبدأ بالعمل في 5 أكتوبر المقبل في جنيف

أكدت روسيا موقفها الرافض للحضور العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى

حقق الجانبان تقدما في الحوار حول الأمن السيبراني

أكدت الخارجية الأمريكية أن المشاورات كانت “مكثفة وموضوعية”، بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن هناك رغبة للمضي قدما بالعملية

المصدر: وكالات