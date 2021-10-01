الجزائر – أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، إن بلاده تلقت تطمينات من السلطات الجزائرية بشأن استمرار إمداد مدريد بموارد الطاقة الجزائرية.

وجاء تصريح الوزير الإسباني بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس بالجزائر العاصمة.

وأضاف أن الجزائر “شريك أساسي وموثوق لإسبانيا في مجال الطاقة”، معربا عن رغبته في توسيع مجالات التعاون إلى الطاقات المتجددة والصناعات البحرية.

وتشكل الجزائر التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع مدريد، أول مزود لإسبانيا بالغاز الطبيعي، حيث يرتبط البلدان منذ 1996 بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يزود البرتغال أيضا ويمر عبر الأراضي المغربية.

ومنذ العام 2011، تم إنشاء خط أنابيب غاز ثان “ميدغاز” لتزويد إسبانيا مباشرة من الجزائر.

وينتهي العمل باتفاقية استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الأهم بين هذين الخطين في 31 أكتوبر.

وكان تجديدها موضع تكهنات منذ عدة أسابيع، مع إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس الماضي.

المصدر: RT + “الشروق”