ليبيا – وجَه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج خلال اجتماعًا عقده أمس الخميس مقر الوزارة ضمَ وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة بحضور المديرين العامين ورؤساء الجهات التابعة بالبدء في تنفيذ منظومة دعم وإسناد المشروعات الصغرى والمتوسطة وإطلاقها بأقرب وقت ممكن.

الحويج أشاد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارحية بالمبادرة المقدمة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التي ستساهم في تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بعدد 100 مشروع خلال الفترة القريبة، بمختلف المناطق، كما تدعم خطة الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة.

كما شدد على ضرورة تنفيذ المنظومة بما يسهم في تقديم الدعم الفعلي للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومنح الأولوية للمناطق الواحات، جالو ، أوجله، زلهطة ومناطق الجبل منها يفرن، جادوا، نالوت، الزنتان، في دعم وتمويل المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية وتحقق التنمية المكانية وتوطين الصناعات والعمل، من خلال الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومراكز وحاضنات الأعمال التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، في خلق فرص استثمار حقيقية بالمناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية

وأعلن عن مبادرة إنشاء بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة واعتماد الزامية التصنيف الائتماني لشركات التأمين والمشروعات الصغرى والمتوسطة، كأحد الأدوات تقليل المخاطر من خلال هيئة الإشراف على الأسواق المالية.

من جانبه ،استعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مبادرة البرنامج المتمثلة في منظومة إسناد ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية عملها وأهدافها، حيث تضم كافة الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مثل الدعم والتدريب والإسناد والتمويل، كما ناقش الحضور سُبل تنفيذ وتفعيل المنظومة وفق التشريعات واللوائح وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة من خلالها.

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