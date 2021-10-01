سوريا – ناقش وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، اليوم الخميس، مع مسؤولين في منظمة الأغذية والزراعة “فاو” سير العمل بمشروع التعاون الفني حول تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة “يدا بيد”.

وتنفذ وزراة الزراعة السورية المبادرة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ”فاو”. وبحث الوزير سير عمل المرحلة الأولى من المبادرة مع ممثل المنظمة بدمشق، مايك روبسون، والفريق الفني المرافق.

وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات لفنيين من وزارة الزراعة السورية لتحليل وصياغة وتنفيذ الخطط الاستثمارية وتقييمها حيث ستتبنى المبادرة نهج الأنظمة الغذائية والزراعية الموجهة نحو السوق وإيجاد أسواق إضافية للمنتجات الزراعية التي تمكن الأسر الفقيرة من تحسين دخلها.

وأكد الوزير قطنا ضرورة تحديد الاختصاصات والكوادر التي يجب تأهيلها في المشروع، وخاصة من المركز الوطني للسياسات الزراعية ومشروع مسح الموارد الطبيعية، واتخاذ كل التدابير اللازمة ليكون المشروع ذا طابع تنموي محدد الهدف.

من جهته أكد روبسون أن المنظمة تقوم بجمع البيانات وتحليلها لكل الأنشطة والمشاريع، حيث يتم على أساسها التخطيط والمساعدة في مجال الإدارة وتنفيذ أي مشروع، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى لبناء القدرات في الدول المستهدفة ومنها سوريا وتقديم التمويل اللازم لذلك بهدف تحقيق الاستثمار الزراعي المناسب لها.

المصدر: سانا