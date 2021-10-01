ونوَّه إلى أن المجلس يعمل بجدية لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية لعدم تأخر الانتخابات ، مضيفًا: “البرلمان لا يتفق مع دعوات تأجيل الانتخابات؛ لأن ذلك سيضعنا في مشكلة الشرعيات، مع ضرورة وضع جميع الترتيبات التي تعمل على انتخابات نزيهة وعادلة”.

وبحسب العقوري فإن انتخاب الرئيس يجب أن يكون من الشعب مباشرة، حتى يحصل على الشرعية الكاملة التي تساعده في عمله.

وقال: إن البرلمان لا يتفق مع طرح جماعة الإخوان ومجلس الدولة بإجراء انتخاب الرئيس من داخل البرلمان أو من قبل مجموعة معينة، ونرى ضرورة انتخابه مباشرة من الشعب ليكون للشعب الليبي فرصة اختيار من يحكمه.

وفي تقييمه لأداء بعثة الأممم المتحدة إلى ليبيا، رأى العقوري أنه يوجد ملاحظات على أداء البعثة لتأخر عملها في بعض الملفات الهامة مثل المصالحة، ونبهنا البعثة لذلك، ولكن أيضًا من ناحية أخرى نرى أن البعثة تعمل كل ما بوسعها لتهيئة البلاد للانتخابات وفي موعدها، على حد تعبيره.

وعن اتهام البعثة الدولية أطرافا داخلية بمخالفة خريطة الطريق، قال: “من يضع خريطة الطريق هو البرلمان؛ لأنه الجسم الشرعي والمنتخب من الشعب، وهو من يضع القاعدة الدستورية للخروج من الأزمة القائمة، والبعثة دورها يقتصر على الدعم فقط وليس حكم الليبيين”.

كما دعا إلى توقف دور لجنة الحوار السياسي التي تشرف عليها البعثة حتى لا يتم خلق جسم جديد موازٍ.

وحول تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا، علّق عضو البرلمان بأن بعض الجهات في تركيا ترى أن بقاء قواتهم ضمان لمصالحهم في ليبيا، ونحن لا نتفق معهم على ذلك، بل على العكس، إن تواجدهم سيؤدي لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.