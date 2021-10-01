ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على المشهد السياسي والانتخابات المرتقبة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مخاوف عدد من الخبراء في الشأن الليبي حول انقسامات محتملة تتعلق بالقبول بنتائج الانتخابات المقبلة، مبينًا أن حكومة الوحدة الوطنية قد تستغل الأوضاع للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وتابع التقرير: إن وجود الآلاف من الجنود الأتراك ينذر بتحويل ليبيا إلى أفغانستان أخرى. ناقلًا عن عضو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية طارق المجريسي قوله: “تكمن الصعوبة في افتقار ليبيا إلى أي مؤسسات سياسية ذات شرعية شعبية بلا منازع”.

وأضاف المجريسي بالقول: “هذا الافتقار يمتد منذ أن تم التصويت على المؤتمر الوطني العام لتولي السلطة في العام 2012 وهذا يخلق ساحة سياسية فيها تشعر النخب الحالية بالقدرة على التنصل من مسؤولياتها الدستورية”.

وتابع المجريسي: “هذه المسؤوليات تتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على دستور جديد وإنهاء الفترة الانتقالية، وهذا يعني أنهم يركزون بدلًا من ذلك على التخلص من السلطة المطلقة ونهب خزائن ليبيا التي كانت ذات يوم كبيرة”.

ووفقًا للتقرير تمارس القوى الغربية في العلن أقصى قدر من الضغط، من أجل إجراء الانتخابات لخوفها من إنزلاق الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يحاول الاستفادة من الانسداد الحالي لكسب شعبية من خلال مبادراته.

وتابع التقرير: إن هذه المبادرات تمثلت في مبادرة الزواج وزيادة رواتب المعلمين. مشيرًا إلى أن الديبلوماسيين الغربيين يبحثون وراء الكواليس في الخطط الاحتياطية خوفًا من تدهور الأوضاع في حال عدم إجراء الانتخابات، وهو ما يبرز خطر سيطرة الأتراك على ليبيا الغنية.

وبين التقرير أن لدى المجتمع الدولي خيارين رئيسين للتعامل مع الوضع في حال عدم إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن شكل الانتخابات، أولهما الأكثر تطرفًا يتمثل في فرض قانون انتخابي أممي على السلطات الحالية وفقًا لرغبة بعض السياسيين.

وأشار التقرير إلى أن ثاني الخيارين وهو الاعتراف بأن الوقت قد نفد ولا يمكن إجراء الانتخابات، وبدلًا من ذلك يتم تبني مبادرة الاستقرار الليبية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي ستحاول مرة أخرى تهيئة الظروف في المستقبل لإجراء الانتخابات.

وأضاف التقرير: إن هذه المبادرة ستتناول الاستقرار ووضع دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة. فيما استبعد المجريسي فوز القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالانتخابات الرئاسية لعدم وجود ظروف ملائمة لذلك.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن من سيحسم أمر الانتخابات المقبلة هي الميليشيات المسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، مبينًا أن هذه الميليشيات هي من ستقوم بتعبئة صناديق الاقتراع بأوراق انتخابية لمرشح الجهة التي تمثلها.

ترجمة المرصد – خاص