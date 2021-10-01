ليبيا – أكد رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الصعوبات التي تعاني منها الجالية الليبية في مصر سلامة الغويل ضرورة حل كل المشاكل قبل نهاية العام.

بيان صحفي صادر عن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن رئيس اللجنة وزيرها شدد خلال لقاء جمعه برؤساء عدد من المستشفيات المصرية على ضرورة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى الليبيين وتخفيف معاناتهم الصحية.

ووفقًا للبيان تم مناقشة المستحقات المترتبة على السفارة الليبية في القاهرة، نتيجة علاج عدد كبير من المرضى الليبيين والاتفاق على ترتيب زيارة ميدانية للوقوف على أوضاع المرضى والاطلاع على المستشفيات وطبيعة الرعاية الصحية المقدمة فيها.