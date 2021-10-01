روسيا – دحض الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، جميع المزاعم الموجهة ضد روسيا بشأن مسألة ترانزيت (نقل) الغاز عبر أوكرانيا، وقال إن هذه المزاعم مسيسة.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، إن روسيا تفي بجميع التزاماتها في عقود الغاز المبرمة مع أوروبا، مشددا على أن معظم الشكاوى الموجهة ضد موسكو بشأن إمدادات الغاز مسيسة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كييف إن شركة “غازبروم” الروسية علقت ترانزيت (نقل) الغاز من روسيا إلى هنغاريا عبر الأراضي الأوكرانية.

وجاء ذلك بعد أيام من توقيع شركة الطاقة الروسية اتفاقية غاز طويلة الأجل مع هنغاريا. وأبرمت روسيا وهنغاريا (المجر) في وقت سابق من الأسبوع الجاري صفقة لإمداد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما.

وبموجب الاتفاقية، التي دخلت حيز التفيذ اليوم (1 أكتوبر 2021)، سيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا من خلال خط “السيل التركي”، عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا (المجر).

فيما سيتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنويا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا. وفي الماضي كانت تضخ معظم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.

وأثارت اتفاقية الغاز هذه حفيظة أوكرانيا بسبب خسارتها جزءا من عائدات ترانزيت الغاز الروسي التي كانت تحصل عليها في السابق.

المصدر: نوفوستي + تاس