ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 1007 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت20.7 بالمائة، من أصل4851 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1311 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 260885 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 75542 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4664 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1393030فيما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 211278.