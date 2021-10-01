ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الجمعة أن الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه ومن وقف ضده خلال محنته.

المنفي وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال: إننا نؤكد على متابعة عملنا لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2. مضيفًا:” سنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأثنى على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية عبر مساري برلين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل أمس الخميس لجمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية تستمر يومين، بدأها بلقاء عدد من السفراء العرب.