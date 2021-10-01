اليابان تعلن تفوقها على الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم ضد كورونا

اليابان تعلن تفوقها على الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم ضد كورونا

اليابان – أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، أن اليابان تتفوق على الولايات المتحدة من حيث معدل التطعيم ضد فيروس كورونا بين السكان.

وأفاد رئيس الوزراء بأن 70% من اليابانيين قد تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما سيبلغ عدد الملقحين بالجرعتين من لقاح كورونا في البلاد 60% في القريب العاجل.

وقال: “لقد تفوقنا على الولايات المتحدة. وأشكر من قلبي الشعب للتعاون، واعبر عن شكري واحترامي للأطباء… وسنقوم بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على المطاعم وإجراء الفعاليات الجماعية”.

وأشار يوشيهيدي سوغا في الوقت ذاته إلى أن مواصلة مراعاة إجراءات الحماية ضد انتشار الفيروس لا تزال ضرورية.

المصدر: نوفوستي