إنجلترا – واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، تألقه وهوايته في ممارسة تحطيم الأرقام القياسية خلال مباراته أمام ضيفه فياريال الإسباني (2-1) في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واقتنص رونالدو هدف الفوز “للشياطين الحمر” في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت أمس الأربعاء على ملعب “أولد ترافورد”، ليحتفل “صاروخ ماديرا” بأفضل طريقة برقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في التاريخ برصيد 178 مباراة، متجاوزا زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس، الذي شارك في 177 مباراة خلال مسيرته الاحترافية الرائعة.

ورد رونالدو على السؤال – لقد فعلتها من جديد؟ قائلا بكل بساطة: “هذا هو عملي”.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على موقع “تويتر”، 6 أرقام قياسية للدون رونالدو في بطولته المفضلة، وهي:

1- رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا: 136 هدفا

2- اللاعب الأكثر مشاركة في دوري الأبطال: 178 مباراة.

3- اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال: 17 هدفا.

4- اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية: 67 هدفا.

5- اللاعب الوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية

6- اللاعب الوحيد الذي سجل في ثلاث مباريات نهائية.

كما أشار إلى أن رونالدو هو اللاعب الأكثر فوزا في نهائي دوري أبطال أوروبا: 5 مرات.

في حين نشرت شبكة “سكواكا” لإحصاءات كرة القدم، عبر موقع “تويتر” تصنيفا لأكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسماها الجديد، وأبرزت اسم رونالدو في القائمة ليتنافس مع أندية عملاقة كفريقه السابق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة (13 مرة)، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ.

ووفقا للشبكة فقد حقق ونالدو انتصاره الـ113 خلال مسيرته في البطولة بقميص الأندية التي دافع عنها، واحتل المركز الخامس في القائمة، متفوقا على فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز السادس برصيد 106 انتصارات.

بينما تصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 166 فوزا، وتلاه كل من برشلونة في المركز الثاني، برصيد 156 انتصارا، وبايرن ميونخ الألماني (153 فوزا)، ومانشستر يونايتد (122 فوزا).

وأحرز كريستيانو رونالدو (36 عاما) هدفه الثاني في ثاني مباراة له في دوري أبطال أوروبا والخامس في خامس مباراة بعد عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر: وكالات