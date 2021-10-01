إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ترشيح نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر.

وسجل صلاح في جميع مباريات ليفربول الثلاث بالدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر، حيث هز شباك ليدز يونايتد، وكريستال بالاس، ثم برينتفورد.

في المقابل، أحرز رونالدو ثلاثة أهداف، علما بأن “الدون” عاد مجددا لـ”الشياطين الحمر” في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وإلى جانب صلاح ورونالدو، تم ترشيح أيضا جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، وأنطونيو روديغير (تشيلسي)، وآلان سان ماكسيمان (نيوكاسل يونايتد)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

المصدر: رابطة الدوري الإنجليزي