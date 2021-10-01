دبي – تشارك سوريا في معرض “إكسبو 2020 دبي” المنعقد الشهر القادم، حيث ستقدم رؤية شاملة عن التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري.

وكذلك سيتم التركيز على تقديم سوريا كعنصر فاعل ومؤثر في تاريخ وثقافة وفنون واقتصاد العالم.

وتهدف مشاركة سوريا في المعرض، الذي يستمر 6 أشهر من الأول من أكتوبر القادم حتى الـ 31 من مارس من العام القادم، إلى مد جسور من التعاون المثمر مع الجهات المشاركة والزائرة لهذا المعرض العالمي المهم، حيث سيكون جناح سوريا نافذة تعرض حضارة ثرية.

ومشاركة سوريا تأتي تحت شعار “معا.. المستقبل لنا” وهي مستوحاة من تاريخها وتطلعات السوريين للمستقبل.

و”إكسبو 2020″، هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في دبي في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات.

وتوفر معارض “إكسبو” الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل “إكسبو 2020” المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT + سانا