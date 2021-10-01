تركيا – أكد مجلس الأمن القومي التركي، إن استهداف المدنيين والإضرار بالاستقرار في سوريا يحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء الخميس، في العاصمة أنقرة.

وورد في البيان أن “الأعمال التي تستهدف المدنيين وتضر بالاستقرار في سوريا ستخل بالتوازن الهش بالمنطقة وتمنع التوصل إلى حل دائم”.

ولفت البيان إلى أنه “تم التأكيد على مسؤوليات الأطراف الفاعلة ومنخرطة في الشأن السوري بخصوص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب السوري”.

وذكر البيان أنه تم تقييم الوضع الذي نشأ نتيجة التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكد “مواصلة تركيا دعمها للشعب الأفغاني الصديق والشقيق لتحقيق حياة مزدهرة وسلمية، بما في ذلك تشغيل مطار كابل الدولي”.

وطالب مجلس الأمن القومي التركي، المجتمع الدولي بالتحرك المشترك وتحمل المسؤولية بصدق لتجاوز الأزمات الإنسانية في أفغانستان.

وحول تغير المناخ أكد البيان وجوب تنفيذ خطط الكفاح المشترك على المستوى العالمي لمواجهة التغير المناخي الذي بات يظهر أكثر مع العديد من المؤشرات مثل الحرائق والفيضانات والجفاف وخلافه.

وشدد على أن تركيا تتعهد بالقيام بما يقع على عاتقها في قضية التغير المناخي “كما تفعل في أي قضية دولية”.

المصدر: “الأناضول”