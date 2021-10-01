إنجلترا – وصف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مانشستر سيتي، بأنه أفضل فريق في أوروبا، وقال إنه سيتعين على فريقه الدفاع بكل قوة في المباراة المقررة بينهما بعد غد الأحد، في الدوري الممتاز.

وأشار كلوب إلى أن مانشستر سيتي سيسعى لتعويض خسارته خلال هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان (0-2)، مؤكدا أن المواجهة المقبلة في ملعب “أنفيلد” (معقل ليفربول)، ستكون مختلفة عن مقابلة العام الماضي والتي انتهت بهزيمة ليفربول 1-4.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة: “علينا تقديم أداء مناسب للحصول على فرصة لكن المواجهة ستكون في أنفيلد ونحن فعلا نتطلع للمباراة”.

وأردف المدرب الألماني: “نحن في وضع جيد وهذا ما يجب أن نكون عليه من أجل الحصول على فرصة في مواجهتهم.. بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في أوروبا وفازوا في الأسبوع الماضي على تشيلسي وهو فريق جيد”.

وأضاف كلوب: “سيتعين علينا الدفاع بكل ما أوتينا من قوة للبقاء في المباراة ونحرص على أن نحرز الأهداف التي تحقق الفارق”.

ومع اقتراب العطلة الدولية التي تبدأ بعد الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد كلوب أنه لا يعرف شيئا عن ترتيبات الحجر الصحي بالنسبة للاعبين الذين سيسافرون إلى بلادهم لخوض مباريات دولية في حال كانت ضمن القائمة البريطانية الحمراء.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وهو في صدارة الترتيب حاليا برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة واحدة على “السيتي”.

المصدر: وكالات