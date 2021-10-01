فيينا – جرت 16 مباراة في مختلف الملاعب الأوروبية، امس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم “يوروبا ليغ” للموسم الجديد (2021-2022).
وأسفرت مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى:
سبارتا براغ (التشيك) – غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – (1-0)
ليون (فرنسا) – بروندبي (الدانمارك) -– (3-0)
المجموعة الثانية:
شتورم غراتس (النمسا) – آيندهوفن (هولندا) – (1-4)
ريال سوسييداد (إسبانيا)- موناكو (فرنسا) -– (1-1)
المجموعة الثالثة:
نابولي (إيطاليا) – سبارتاك موسكو (روسيا) – (2-3)
ليغيا وارسو (بولندا) – ليستر سيتي (إنجلترا) – (1-0)
المجموعة الرابعة:
فنربختشة (تركيا) – أولمبياكوس (اليونان) – (0-3)
رويال أنتويرب (بلجيكا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – (0-1)
المجموعة الخامسة:
مارسيليا (فرنسا) – غلطة سراي (تركيا) – (0-0)
لاتسيو (إيطاليا) – لوكوموتيف موسكو (روسيا) – (2-0)
المجموعة السادسة:
سبورتينغ براغا (البرتغال) – ميتييلاند (الدانمارك) – (3-1)
لودوغوريتس (بلغاريا) – تسرفينا زفيزدا (صربيا) – (0-1)
المجموعة السابعة:
سيلتك (إسكتلندا) – باير ليفركوزن (ألمانيا) – (0-4)
فيرينتسفاروش (هنغاريا) – ريال بيتيس (إسبانيا) – (1-3)
المجموعة الثامنة:
وست هام يونايتد (إنجلترا) – رابيد فيينا (النمسا) – (2-0)
جينك (بلجيكا) – دينامو زغرب (كرواتيا) – (0-3).
المصدر: RT