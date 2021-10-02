مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف – CAF”، عن التشكيلة المثالية لفريق القرن الـ21 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك وفقا لتصويت الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد شهدت التشكيلة المثالية هيمنة من جانب نجوم منتخب مصر بوجود 6 لاعبين، وهم: نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وحارس المرمى العملاق عصام الحضري “السد العالي”، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وسيد معوض، ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم برصيد 7 ألقاب، كان آخرها في عام 2010.

وجاءت تشكيلة القرن الـ21، التي نشرها “كاف” عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، كالتالي:

لحراسة المرمى: عصام الحضري

لخط الدفاع: سيد معوض (مصر) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – وائل جمعة (مصر) – أحمد فتحي (مصر)

لخط الوسط: ساديو ماني (السنغال) – محمد أبو تريكة (مصر) – يايا توريه (كوت ديفوار) – محمد صلاح (مصر)

لخط الهجوم: ديديه دروغبا (كوت ديفوار) – صامويل إيتو (الكاميرون).

والملفت أن التشكيلة المثالية خلت من اسم النجم الجزائري رياض محرز أو أي لاعب من منتخب “محاربي الصحراء”، الذي فاز بلقب بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على حساب نظيره السنغالي (1-0) في المباراة النهائية التي جرت يوم الجمعة 19 يوليو 2019، على استاد القاهرة الدولي في مصر.

المصدر: “twitter/caf”