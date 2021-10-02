العراق – أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستنشر مراقبين دوليين وتوفر كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق، المزمعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك على لسان جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقالت المسؤولة الأممية إن “بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية”.

وأضافت أن “أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية”.

وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية، سابقا.

ووفق أرقام المفوضية، في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

وفي مايو/ أيار 2020، تم منح الثقة لحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

الأناضول