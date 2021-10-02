الولايات المتحدة – أقصت النجمة التونسية، أنس جابر، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة عالميا، من بطولة شيكاغو للتنس، لتحجز مقعدها في المربع الذهبي.

وفازت أنس، المصنفة الـ16 عالميا، على سفيتولينا في ربع النهائي بمجموعتين دون رد 6-2، و6-4، بعد ساعة و22 دقيقة من اللعب، لتثأر من الأوكرانية التي سبق وتغلبت عليها في أول ثلاث مواجهات بينهما.

وتصطدم النجمة التونسية في الدور نصف النهائي، بالمصنفة 17 عالميا، الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، التي تأهلت على حساب السويسرية بليندا بنشيتش، بعد انسحاب الأخيرة في المجموعة الثانية.

المصدر: وكالات