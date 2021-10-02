الولايات المتحدة – واصلت أسعار الذهب تراجعها متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، مع تزايد ترجيحات بأن يبدأ الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، قريبا، بتقليص برنامجه الضخم لشراء الأصول.

وبحلول الساعة 8:00 (ت.غ)، انخفض المعدن النفيس في المعاملات الفورية بمقدار 4.2 دولارات أو بنسبة 0.24 بالمئة، إلى 1752.5 دولارا للأوقية.

ونزل في العقود الأمريكية الآجلة 4.55 دولارات أو بنسبة 0.25 بالمئة، إلى 1752.45 دولارا للأوقية.

وضغط ارتفاع الدولار على أسعار المعدن الأصفر، إذ يقلل ذلك من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.08 بالمئة، إلى 94.32 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2020.

وتأثر الذهب سلبا ايضا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.

وعوائد مرتفعة للسندات تزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وبالتالي يقلل من جاذبيته.

ويأتي ارتفاع الدولار وعوائد السندات مع تقديرات بأن يبدأ المركزي الأمريكي، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، تقليص برنامج واسع لشراء سندات الخزانة وأوراق مالية مضمونة برهون عقارية، بمعدل 120 مليار دولار شهريا، بدأه في مارس/آذار 2020.

ويمهد تقليص برنامج شراء الأصول لرفع الفائدة في وقت لاحق يرجح أن يكون منتصف 2022، مع تسارع تعافي أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا وارتفاع التضخم.

والخميس، أظهرت بيانات مكتب التحليل الإحصائي تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني 2021 بنسبة 6.7 بالمئة، على أساس سنوي، ارتفاعا من نمو بنسبة 6.3 بالمئة في الربع الأول.

الأناضول