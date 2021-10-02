ليبيا – قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن الاجتماعات في المغرب تسير بوتيرة جيدة بين المجلسين، وما زالت مستمرة بين الوفدين بحضور البعثة الأممية.

السريري أوضح في تصريح لمنصة”فواصل” أنه لا صحة لحدوث أي مشادات حادة أو عراك بالأيدي كما يشاع في بعض وسائل الإعلام.

وتابع”ناقشنا في الفترة الأولى يوم الجمعة مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقدَّم من مجلسنا، وهناك توافق مبدئي مع وفد مجلس النواب على موادّه المطروحة، والنقاشات مستمرة حوله في الفترة المسائية”.

كما لفت إلى أن هناك تباين في وجهات النظر في وفد مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، فمنهم من يرفض بحثه لأنه قد سبق إقراره من مجلس النواب، ومنهم من يرى إمكانية تعديل بعض موادّه الخلافية.

ونوّه إلى أن الاجتماعات ستستمر حتى الوصول إلى توافق حقيقي واتفاق يرضي المجلسَين والأطراف السياسية في ليبيا.