دبي – افتتحت السعودية ثاني أكبر جناح في “إكسبو 2020 دبي” بمساحة إجمالية تبلغ 13059 مترا مربعا، تحت شعار “رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك”.

ودشن أمس الجمعة المستشار في الديوان الملكي السعودي، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لجناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي”، محمد بن مزيد التويجري، أعمال وأنشطة جناح السعودية رسميا، في حفل أقيم بمقر الجناح، وذلك بحضور سفير المملكة لدى الإمارات، تركي بن عبدالله الدخيل، والمفوض العام للجناح السعودي، المهندس حسين حنبظاظة، وجمع من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومسؤولين وشخصيات ثقافية من مختلف دول العالم.

ويعكس الجناح السعودي عبر برامجه وأنشطته المتنوعة الصورة الزاهية للمملكة العربية السعودية، التي توزعت على أربعة ركائز رئيسية تشمل الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية، إلى جانب محطة للطاقة والاستدامة، وحضور متألق للحِرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة التي تمثل مختلف مناطق المملكة.

وعبّر التويجري عن اعتزازه بما رآه في الجناح من محتوى إبداعي ثري، قدّمه شباب وشابات الوطن المشاركون في الجناح، الذين نقلوا صورة مشرفة عن أبناء المملكة وقيمهم الرفيعة والمُرحبة بالعالم.

وأضاف:” الجناح يُترجم ما وصلت له المملكة من نمو وازدهار في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وبلادنا تحضر في هذا المحفل العالمي بروحها الشابة المتجددة والمتطلعة نحو مستقبل مزدهر للمنطقة وللعالم، بمشاريعها الطموحة، ورؤيتها المُلهمة؛ رؤية السعودية 2030، التي صاغها سمو ولي العهد، ليأخذ بلادنا نحو آفاق تنموية واسعة”.

ويستمر نشاط الجناح حتى شهر مارس من العام المقبل 2022، ضمن فعاليات الدورة الجديدة من معرض “إكسبو 2020 دبي” التي تحمل عنوان “تواصل العقول.. وصنع المستقبل”، ويشارك فيها أكثر من 190 دولة.

وبحسب معرض “أكسبو 2020” يأتي تصميم الجناح بشكل مبتكر وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

ويحتفي الجناح السعودي بالرؤى الإبداعية من خلال عمل فني بعنوان “رؤية”، يأخذ الزوّار في رحلة سمعية بصرية عبر 23 موقعا تمثل التنوع الكبير في مختلف مناطق المملكة، والعلاقة المتناغمة بين ناسها وطبيعتها، كما يحتفي الجناح بزوّاره من مختلف جنسيات العالم ويُرحب بهم في مركز “الاستكشاف”، وفي حديقة الترحيب المخصصة للقاءات والحوارات البنّاءة بين روّاد الأعمال والمستثمرين، وسط أجواء تعبق بقيم الضيافة السعودية الشهيرة.

ويقدم الجناح برنامجا يوميا حافلا لزواره يتضمن عناصر ثقافية مميزة للمملكة العربية السعودية تُبرز التراث الوطني الغني عبر الفنون التقليدية والرقصات الفلكلورية والحرف اليدوية وروائع المطبخ السعودي، إلى جانب عروض إبداعية كبيرة يقدمها الجناح في مقرّه الرئيسي وفي عدة مواقع موازية مثل مسرح ميلينيوم دبي، ومركز دبي للمعارض، تتضمن عروضا ضوئية مبهرة، وأمسيات موسيقية وشعرية وصالونات ثقافية، إضافة إلى أنشطة الطاقة المستدامة، وبرامج علمية ومسابقات مخصصة للعائلة والأطفال.

كما سيتخلل برنامج المملكة على مدى الستة أشهر المقبلة المشاركة الفعالة في جميع الحوارات والمنتديات المقامة على هامش إكسبو والتي سترسم مستقبلا أفضل للعالم، وذلك بمشاركة القطاع الخاص السعودي بالإضافة إلى جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

المصدر: الرياض، .expo2020dubai.com