المغرب – أفاد مكتب الصرف في المغرب امس إن العجز التجاري للبلاد زاد 22.3% إلى 136.5 مليار درهم (15 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوضح المكتب في تقرير شهري أن الواردات زادت 23.2 بالمئة إلى 337.6 مليار درهم، فيما قفزت الصادرات 23.8 بالمئة إلى 201.1 مليار درهم في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولا يزال قطاع السيارات يتصدر قائمة الصادرات الصناعية المغربية عند 52.2 مليار درهم، بارتفاع 25.5 بالمئة، فيما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته التي تشمل الأسمدة 42.2 بالمئة إلى 46.3 مليار درهم.

وقال المكتب إن واردات الطاقة ارتفعت 30.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 44.8 مليار درهم في فترة الأشهر الثمانية، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وعلى مدار الفترة نفسها، ظلت تحويلات المغاربة بالخارج المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للمغرب عند 63.7 مليار درهم، بزيادة 45.7 بالمئة عن 2020.

وتظهر بيانات البنك المركزي المغربي أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 313 مليار درهم بنهاية أغسطس، وهو ما يكفي لتغطية قيمة سبعة أشهر من الواردات.

المصدر: “رويترز”