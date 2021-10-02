ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي بحضور وزير الخارجية السابق د.عبدالهادي الحويج.

اللقاء تناول وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وإعادة الأمانة للشعب الليبي وهو صاحب الحق في اختيار من يحكمه بإرادته الحرة دون وصاية من أحد.

وثمن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والدور الجزائري الداعم للحل في ليبيا.

وسلم السفير الجزائري لدى ليبيا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسالةً خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين.