ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس ببرلين، عددًا من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا.

المنفي بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي مع السفراء العرب، دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم.