ليبيا – أمر النائب العام الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات على صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها.

النائب العام أمر وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له ملاحقة كل من تسفر الإجراءات على ارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وفق القواعد الإجرائية المقررة وأخصها انتقال النيابة العامة لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وماديات الجريمة.

وأشار إلى أن ذلك مع ممارسة الإجراءات الضبطية حيال وقائع الاعتداء على المخططات للحد من تأثيرها في تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة ؛ بما في ذلك إزالة الآثار المترتبة عن مخالفة الأسس التخطيطية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس .

ويأتي ذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها الرامي إلى الحد من تنامي أنماط سلوك الجريمة المنظمة في مدينة طرابلس ؛ عبر رد الفعل الجنائي على الأفعال الماسة بكيان المجتمع وبناءً على مخرجات اجتماع المستشار النائب العام بآمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتعمير ورئيس اللجنة التسيرية بشركة الخدمات العامة طرابلس ومراقب المرافق ببلدية طرابلس .

هذا وقد تم أمس الجمعة تحت متابعة المستشار النائب العام مباشرة المخطط العملي الموضوع لغرض تنفيذ الأمر الصادر عنه بحضور رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام ، وقد أسفرت إجراءات التفتيش على إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم ؛ ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم ؛ وأخذت شركة الخدمات العامة طرابلس بالتعاون مع مكتب التخطيط العمراني – حي الأندلس – في إزالة آثار الاعتداء على المخططات المعتمدة .

ووجه النائب العام شكره لعناصر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة دعم المديريات وجهاز الحرس البلدي وجهاز الهجرة غير الشرعية وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الطب العسكري ومستخدموا شركة الخدمات العامة طرابلس بالاضافة لموظفوا مكتب التخطيط العمراني حي الأندلس على عملهم الذي راموا من خلاله تعزيز مفهوم سيادة القانون .