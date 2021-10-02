ليبيا – افاد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن الهدف من اجتماع مجلسي النواب والدولة في المغرب هو التوافق على قانون الانتخابات التشريعية.

بن شرادة كشف وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن هناك خلافات بين اللجنتين تتمثل في تمسك لجنة البرلمان بعدم طرح أي جوانب تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية خلال اللقاء، بمعنى أنه صدر ولن يتم فيه أي تعديل.

وأوضح أن الدافع وراء اجتماعات المغرب، هو الانسداد الذي وقع بشأن السير نحو الانتخابات، مع إعلان مجلس الدولة رفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان.