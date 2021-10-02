إنجلترا – حضر البطل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA” الروسي حبيب نورمحمدوف المباراة رقم 200 لصديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع “تويتر” صورة للبطل الروسي وهو يحمل القميص رقم (7) الخاص برونالدو، مكتوب عليه اسم حبيب، في مدرجات ملعب “أولد ترافورد”، وعلق عليها بعبارة “مرحبا بك في ملعب أولد ترافورد يا حبيب”.

وربما أصيب حبيب نور محمدوف بخيبة أمل لجلوس صديقه كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء حتى الدقيقة 58 من عمر المباراة، ومن نتيجتها التي انتهت بسقوط فريق “الشياطين الحمر” في عقر داره في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون (1-1) اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة برونالدو، وسبق أن الروسي على قميص “CR7” عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد، والتقى الثنائي أكثر من مرة والتقطا سويا صورا تذكارية في عدة مناسبات، كما أكد البطل الروسي في وقت سابق، أنه على تواصل دائم مع النجم البرتغالي.

وأكد حبيب نورمحمدوف، في وقت سابق، خلال حوار مع إحدى القنوات الروسية في موقع “يوتيوب” أنه على تواصل دائم مع كريستيانو رونالدو، وكشف سبب رحيله عن إيطاليا، قائلا: “لن أكشف عن كل الرسائل التي كنا نتبادلها، لكنه أخبرني أنه يشعر بالملل في إيطاليا، وأنه يريد العودة إلى إنجلترا. أنا أفهمه، لأنني لست من محبي الدوري الإيطالي أيضا. يمكنني مشاهدة المباريات الإنجليزية من دون تبديل القناة، ويمكن لأي فريق أن يقدم مباراة رائعة هناك”.

وحول اعتقاده بأن رونالدو الأفضل، قال حبيب: “كريستيانو أكثر روعة.. ميسي أيضا لاعب جيد جدا، وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ”.

وأضاف حبيب نورمحمدوف: “لكن إذا كان رونالدو وميسي متساويان في اللعبة، فإن كريستيانو أقوى في الكاريزما”.

وأكمل: “ميسي ظل في ذروته لمدة 12 عاما، وكريستيانو لـ17 عاما. لذا فإن رأيي الشخصي: كريستيانو أفضل بكثير”.

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) بعد غياب دام 12 عاما، إلى ملعب مسرح الأحلام “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي، وخاض اليوم مباراته رقم 200 بقميص “الشياطين الحمر” أحرز خلالها 87 هدفا، منها 5 أهداف في الموسم الحالي خلال 6 مباريات حتى الآن، بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات