ليبيا – دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الخميس الأطراف الليبية إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بتاريخ الـ24 من ديسمبر من العام الحالي.

نيبينزيا وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن روسيا تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى تجاوز الخلافات المتراكمة وإجراء الانتخابات المقررة بموعدها المحدد في ديسمبر من العام الحالي.

وأضاف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: “تصويت روسيا لصالح مشروع قرار لمجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير من العام المقبل، يأتي بناء على قناعتنا بالدرجة الأولى بعدم وجود بديل عن التسوية السلمية الشاملة للأزمة الليبية تحت رعاية أممية”.