روسيا – وصل جنود من الجيش الجزائري، أمس إلى مطار المنطقة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية بروسيا للمشاركة في أول مناورات تكتيكية روسية جزائرية مشتركة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن رئيس المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية، فاديم أستافيف، قوله: “خضع العسكريون الجزائريون في المطار لإجراءات جمركية، وكذلك اختبار الـ”بي سي أر”، وانتقلوا إلى ميدان التدريب في تارسكوي، حيث تم إنشاء معسكر ميداني لفترة المناورات”.

وستنظم المناورات في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر، وسيشارك فيها حوالي 80 جنديا روسيا من وحدة المشاة المنتشرة في شمال القوقاز، وحوالي 80 جنديا من القوات المسلحة الجزائرية.

وستحاكي المناورات إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية وكشفها والقضاء عليها، والكشف عن الأجهزة المتفجرة التقليدية وتدميرها، وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في المباني وعلى الأرض.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”