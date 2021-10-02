فيينا – نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن “أوبك+” تدرس الذهاب لما أبعد من اتفاقها الحالي لزيادة الإنتاج خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، في ظل اقتراب النفط من أعلى مستوياته في 3 سنوات.

وقالت أربعة مصادر في “أوبك+” إن من التصورات المتوقعة زيادة إمدادات النفط، لكن لم يذكر أي منها تفاصيل عن الكميات أو في أي شهر ستكون.

وأشار مصدر آخر إلى أن زيادة الإنتاج 800 ألف برميل يوميا في شهر واحد من التصورات المحتملة، على ألا يشهد الشهر التالي أي زيادة.

كانت مصادر قالت أمس الأربعاء إن النتيجة الأكثر احتمالا هي أن المجموعة ستلتزم بالخطة الحالية.

وتتواصل المحادثات بين الأعضاء قبل اجتماع “أوبك+” عن بعد في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، وليس هناك ما يؤكد الاتفاق على زيادة إضافية.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة “أوبك+”، في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج 5.8 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تجتمع يوم الاثنين لمراجعة سياستها للإنتاج.

المصدر: “رويترز”