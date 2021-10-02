كمبوديا – صنع طلاب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في كمبوديا، مركبة طائرة على شكل كرسي.

ويقوم هذا الكرسي الطائر المجهز بمقعد وثماني مراوح بالارتفاع إلى أربعة أمتار فوق سطح الأرض، إذا كان وزن الراكب لا يزيد عن 60 كيلوغراما، ويمكنه التحليق في الهواء مدة 10 دقائق.

ووفقا للمخترعين، استمر العمل في صنع هذا الكرسي الطائر حوالي ثلاثة أعوام وبلغت تكاليفه بحدود 20 ألف دولار.

ويشير المخترعون الشباب، إلى أن مشكلة الحرائق المتكررة في مدينتهم والاختناقات المرورية دفعتهم إلى اختراع هذا الكرسي الطائر، فلعله يفيد رجال الإطفاء في مكافحة النيران في المباني العالية. وفي نقل الأشخاص.

المصدر: صحيفة “إيزفيستيا”