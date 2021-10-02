اليمن – أطلقت قوات أمن عدن حملة أمنية، فجر اليوم السبت، لملاحقة مجموعات مسلحة بحي كريتر بعدن بجنوب اليمن، أسفرت عن اشتباكات عنيفة “أشبه بحرب شوارع” مخلفة قتلى وجرحى.

وأظهر مقطع فيديو متداول مسلحين يطلقون قذائف الهاون على قوات أمنية بحي كريتر بمحافظة عدن في جنوب اليمن.

وقال مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” إن اشتباكات اندلعت في مدينة عدن اليمنية اليوم السبت بين أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وذكر سكان أنهم سمعوا دوي إطلاق نار مكثف في حي كريتر الذي يقع بوسط المدينة ويضم مقرات الحكومة والبنك المركزي، بحسب “رويترز”.

المصدر: RT