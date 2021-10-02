ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن عدم التوافق بين المجلسين له تأثير سلبي على المرحلة السياسية القادمة، والتي ستكون محل طعون قانونية، ومحل رفض لطيف كبير من النخب ومنظمات المجتمع المدني.

كرموس أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن انفراد مجلس النواب بإصدار قوانين هذه المرحلة جعل بعض الدول المهتمة بالشأن الليبي تتدخل، في محاولة لخلق نوع من التقارب،.

ولفت إلى أن وجود الجانب الأمريكي والبعثة ولقائهم مع الطرفين قبل اجتماعهما له علاقة بالاجتماعات، إلى جانب دور المملكة المغربية.