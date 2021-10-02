كيروش يستبعد نجمين من قائمة منتخب مصر ضد ليبيا

كيروش يستبعد نجمين من قائمة منتخب مصر ضد ليبيا

مصر – أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المختارين للانضمام لمعسكر الفريق الذي ينطلق غدا استعدادا للقاء منتخب ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم.

واستبعد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، والذي تم تعيينه خلفا لحسام البدري المقال، كلا من محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي نادي الأهلي من صفوف منتخب “الفراعنة”.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبا، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمود حمدي “الونش”، ياسر ابراهيم، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، عمر مرموش، أحمد سيد “زيزو”، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن “كوكا” ومصطفى محمد.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة كيروش، وذلك على نظيره الليبيري (2-0) وديا أمس الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

ويستعد منتخب “الفراعنة” لمواجهة نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر “2022”كأس العالم، ضد نظيره الليبي يوم الثامن من أكتوبر المقبل في مصر ويوم 11 من الشهر ذاته في ليبيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، متأخرا بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا متصدر المجموعة، ويليهما منتخب الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومن ثم منتخب أنغولا في المرتبة الرابعة الخيرة من دون نقاط.

المصدر: وكالات