أوكرانيا – أفاد يوري فيترينكو رئيس شركة “نافتوغاز أوكرانيا”، المسؤولة عن منظومة نقل الغاز عبر أوكرانيا، بأن العقد المبرم مع “غازبروم” الروسية يسمح لها بوقف ضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

وقال المسؤول الأوكراني في منشور بموقع فيسبوك: “تمتلك غازبروم مثل هذا الحق (وقف ضخ الغاز عبر أوكرانيا). عدم ضخ الغاز بموجب الكميات المحجوزة بل سداد ثمن ترانزيت الغاز”.

وجاء تعليق المسؤول الأوكراني بعد تقارير أفادت بأن شركة “غازبروم” أوقفت ضخ الغاز من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا، وبدأت ضخ الغاز عبر تركيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أبرمت روسيا وهنغاريا (المجر) صفقة لإمداد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بنحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما.

وبموجب الاتفاقية، التي دخلت حيز التفيذ اليوم (1 أكتوبر 2021)، سيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا من خلال خط “السيل التركي”، عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا (المجر).

فيما سيتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنويا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا. وفي الماضي كانت تضخ معظم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي