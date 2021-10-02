أفغانستان – ذكر مصدر أفغاني أن 4 عناصر في حركة “طالبان” قتلوا امس جراء هجوم من مسلحي تنظيم “داعش” في مدينة شاريكار بمحافظة باروان شمالي عاصمة أفغانستان كابل.

وقال نائب وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الأفغانية التي شكلتها “طالبان”، بلال كريمي، إن سيارة تابعة لقوات الحركة تم استهدافها بتفجير نفذه “داعش” في شاريكار شرق أفغانستان.

وأضاف أن عناصر الحركة ألقوا لاحقا القبض على 2 من مسلحي “داعش” خلال عمليات البحث التي تلت التفجير، وتم القضاء على عدد من الآخرين.

كما قال كريمي إن من 3 إلى 5 مقاتلين في “طالبان” أصيبوا خلال الاشتباك مع عناصر “داعش”.

لكن مصدرا مطلعا ذكر في حديث لوكالة “نوفوستي” أن “عناصر داعش نفذوا هجوما مسلحا بعد تفجير في مدينة شاريكار، ما أسفر عن مقتل 4 مقاتلين وإصابة 2 في طالبان و3 في داعش”.

المصدر: وكالات