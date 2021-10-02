إسبانيا – خاض مهاجم أتلتيك بيلباو، إينياكي وليامز، أمس ضد ألافيس، مباراته رقم 203 تواليا دون انقطاع منذ العام 2016، محطما رقما قياسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وكان وليامز، يتقاسم الرقم القياسي مع لاعب ريال سوسييداد السابق، إيون أندوني لارانياغا، صاحب 202 مباراة متتالية في الدوري الإسباني بين 1986 و1992.

وبدأت سلسلة وليامز في أبريل 2016 خلال مواجهة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب “سان ماميس”.

ومنذ ذلك الوقت، خاض صاحب الـ27 عاما، المباريات الأربع المتبقية من موسم “الليغا”، ثم كل مواجهات الدوري في مواسم 2017، و2018، و2019، و2020، و2021، بالإضافة إلى أول 8 مباريات من الموسم الجاري.

وقبل مباراة أمس الجمعة التي خاضها أساسيا، وشهدت فوز بيلباو الذي يحتل المركز السادس (1-0)، كان وليامز أساسيا في 168 مباراة ودخل بديلا 34 مرة، مسجلا 39 هدفا.

المصدر: أ ف ب