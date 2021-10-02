ليبيا – أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا، ولا علاقة لها بوجود حكومة وذهاب أخرى، في إشارة إلى انتهاء ولايتها الحكومية.

ميركل وفي كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي قالت: “ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين”.

وأضافت: “بوسعي أن أوكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضًا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا؛ لذلك ستكون هناك استمرارية”.