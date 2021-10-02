نيويورك – صرحت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي بأن واشنطن تعتبر عقد اجتماع للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مفيدا في الوقت المناسب.

وقالت شيرمان للصحفيين، امس إن “لقاء الدول الخمس على مستوى وزراء الخارجية عقد خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشارك (وزير الخارجية أنتوني) بلينكن في هذا اللقاء الخماسي. ونعتبر هذه المناقشات مفيدة جدا في الوقت المناسب”.

وجاء ذلك تعليقا على آفاق عقد لقاء للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على مستوى القمة، حيث وجه إلى شيرمان سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمثل هذا اللقاء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح يوم الخميس بأن قمة لزعماء الدول الخمس أصبحت مطلوبة منذ فترة طويلة، وأن تكييف جدول أعمال الزعماء لا يعتبر مشكلة كبيرة.

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبادرة عقد اجتماع في هذا الإطار يوم 23 يناير الماضي خلال المنتدى العالمي لذكرى ضحايا محرقة اليهود، وأعربت الأطراف الـ 4 الأخرى عن تأييدها لهذه المبادرة.

المصدر: “تاس”