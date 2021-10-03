ليبيا – أكد البرلمان العربي دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مطالبًا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود، وصولًا إلى هذا الاستحقاق المهم الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

البرلمان العربي شدد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه على أهمية إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، كونها تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، محذرًا من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها؛ حيث يعرض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر، وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع.

ودعا البرلمان القوى الليبية وكافة المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات، والالتفاف حول راية واحدة وهي استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها، موضحًا أن هذه الانتخابات التي اقرت سلفًا في حوار تونس نوفمبر 2020، أمر ضروي لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.