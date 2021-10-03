ليبيا – أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاركتها في الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة للفترة 30 سبتمبر – 1 أكتوبر في العاصمة المغربية الرباط وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر.

البعثة أشادت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبعثة بالأجواء الإيجابية للاجتماع بين الوفدين، وتثني على دعوتهما المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكرها للمملكة المغربية على استضافة هذا اللقاء.