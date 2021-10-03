ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الحقيقة هي أن مجلس النواب يريد أن يتملص من مجلس الدولة وعليه قولها صراحة لأنه لا يمثل سوى الاخوان المسلمين، بحسب قوله.

التكبالي أضاف مداخلة عبر برنامج “عرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “مجلس النواب تشريعي، ولا يملك المال والبعض يحسبون أنه يدفع الأموال، نحن ندفع من جيوبنا الخاصة”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ليس متماسكًا ولا يستطيع فعل شيء؛ لأنه منقسم.

واعتبر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يأتي بأجندة خاصة ويريد أن يفرق البلاد ويقسمها.

وعلق على اعتماد البرلمان الأمريكي لقانون استقرار ليبيا قائلًا: “هذا القانون يؤطر لأمريكا أن تمسك كل زمام المشكلة في يدها، ونحن قلنا إننا في عصر سيسقط فيه العرب، نحن كشعب ودولة لسنا في حال نستطيع به أن نجابه أحد؛ لأن الوعي في الشعب العربي ككل فقد والمال أصبح كل شيء”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ شرعية ما يسمى مجلس الدولة من الناحية الدستورية؟

المسؤول الأول حول وجوده هو مجلس النواب الذين ذهبوا للحوار مع هؤلاء أيام ليون، هم شرعوا للمجلس الموازي أن يكون معهم وحتى إن فعلوا ذلك مشكلتهم أنهم نظروا أن يكونوا الإخوان المسلمين هم الشريك حتى كتلة الـ 94، التي كانت تناهض الإخوان تركوها وما يجهزونه الآن هو نتاج ما فعلوه في السابق، مجلس الدولة الذي أصبح يسمي نفسه المجلس الأعلى للدولة، ويتدخل في كل شيء، ويعتبر نفسه مجلس شيوخ، المشكلة بدأها مجلس النواب أو بالأحرى الوفد الذي ذهب للحوار في تلك الأيام.

الآن مجلس النواب في معضلة؛ لأن هناك من يريد أن يكون شريكًا له بل حاكمًا عليه وأقوى منه، هل هذا الذي نراه هو بالفعل من وفد مجلس النواب وأن هناك ضغوطات فرضت على مجلس النواب، لتجد في المستقبل ما ترتكز عليه وتمنع مجلس النواب من الذهاب لسلام حقيقي، المشكلة كبرت والآن نحن أمام معضلة كبرى لا نستطيع أن نفعل شيئًا، والشرعية التي يتكلمون عنها لهذا المجلس أعطاها مجلس النواب في الحوار.

مجلس النواب يريد أن يتملص من هذا المجلس، وعليه أن يقولها صراحة، والمشكلة أننا لا نجد من يتكلم الحقيقة حينما ذهبوا لبوزنيقة اعترفوا به، ثانيًا، الآن يتكلمون ويقولون لن نسمع كلام هذا المجلس وأنتم في المرتين ذهبتم وشرعتم لهذا المجلس، نريد رجالًا شجعانًا من مجلس النواب أن يخرجوا ويقولوا هذا المجلس لا يمثل أحدًا، إلا إذا أتى بكتلة الـ 94 ورأينا مجلس حقيقي لا نعترف به.

س/ بعد انسحاب كتلة الـ 94 من المؤتمر الوطني العام لأي مدى أصبح مجلس الدولة يمثل طيفًا واحدًا؟

لا يمثل إلا الإخوان المسلمين فقط، في ذلك الوقت المرحوم محمود جبريل فعل غلطة كبرى حينما أمر كل من يتبع التحالف أن يخرج من المجلس وكانت غلطة كبرى.

س/ أعضاء مجلس النواب اليوم في الرباط مع أعضاء آخرين ممن يسمون بمجلس الدولة، ماذا يفعل مجلس النواب في المغرب؟

مجلس النواب يحاول أن يجلس مع هؤلاء على أساس أنهم سيتفقون معهم حتى وإن اتفقوا لن يفعلوا ما اتفقوا عليه وسوف ينقضونه، نعرف من هم الإخوان المسلمون ونعرف ماذا يفعلون ونحن لا نثق بهم أبدًا وهم لا يريدون دولة، بل يريدون دولة فوضى يحكمها الإخوان فقط، أما أن يكون هناك جيش وشرطة، هذا لا يريدونه وحتى كلام السفير الأمريكي هو كلام إنشائي أكثر منه ملزم، هذا لن يفعل شيئًا لليبيا، وليبيا مشكلتها أكبر مما تبدو عليه، وقلنا هذا الكلام منذ زمن، وفي زمن مضى كنا نقول يا ليت الليبيون يجلسون مع بعضهم، لكن رأينا أن الليبيين لا يستطيعون الجلوس مع بعضهم ولن يجلسوا طالما أن هناك مليشيات في الغرب ونقيض عنهم في الشرق والجنوب ما زال يرتع في مكان آخر، إذًا نحن في معضلة كبرى.

مجلس النواب تشريعي ولا يملك المال ويحسبون أن مجلس النواب يدفع الأموال، لا نحن ندفع من جيوبنا الخاصة. مجلس النواب ليس مجلسًا متماسكًا ولا يستطيع أن يفعل شيئًا؛ لأنه مقسم، وعندما أتيت لهم بكتيب وضعه فجر ليبيا وأعطيت لكل شخص الكتيب ليقرأه لم يفعلوا شيئًا، وفعل الإخوان ما يريدونه ودخلوا لمجلس النواب.

س/ المجتمعون في المغرب الآن أي كتلة يمثلونها؟

حتى حينما تكون هناك كتلة لا يحترمون الكتلة وقراراتها، المتكتلون الوحيدون هم الذين يأتون من الغرب، والذين أتوا بهم هؤلاء الذين يدفعون، أما الباقي ليسوا كتلة وأعرف ما أقول وخبرات أعضاء مجلس النواب واحدًا واحدًا خلال هذه السنوات، ولذلك تراني عزوفًا حينما أجد أن حكومة كهذه موافقين عليها، ومن ثم يؤيدونها وبعد يومين يقولون لا نريدها، هناك مشكلة كبيرة في مجلس النواب ويجب على الشعب أن يعرف ماذا يختار وهو المسؤول الأول، حتى إن جاء مجلس نواب آخر، أبشركم من الآن أنه لن يكون مجلس النواب الذي نريده.

س/سبق المستشار عقيلة صالح أن صرح أن ما يسمى مجلس الدولة يعرقل العملية السياسية، كيف لمجلس استشاري أن يعرقل العملية السياسية في البلاد؟

ج- هؤلاء يتصرفون بحنكة وسياسة مدروسة، ولهم من المال ما يستطيعون أن يشتروا كل أحد، الذي كان من المفترض أن يكون رئيس للوزراء هو عبد الحميد الدبيبة، وهذا الكلام نقلناه للمخابرات منذ سنة ونصف، لكن لأسباب أخرى رأيناها وحكاية الرشوة التي ظهرت والكلام الذي ظهر استبدل بعبد الحميد الدبيبة، وقد اتصل بي أفراد من طبرق من مدة، وكانوا يصوتون وأرادوا أن يكون علي الدبيبة هو الرئيس، وهذا الكلام من سنتين وكانت قد أتت به دولة وتريد أن تفرضه علينا وقلت من البداية. عبد الحميد الدبيبة يأتي بأجندة خاصة ويريد أن يفرق البلاد ويقسمها والكلام عن أفكار جضران وبرقة البيضاء أحد هذه الأجندات، كيف يصح لرجل أتى لحكومة وطنية ومن المفترض أن تكون لكل البلاد يتكلم عن برقة البيضاء والشرق والغرب ولا يعطي للجيش مرتباتهم، ويمسك مرتبات مجلس النواب ويتصرف كأنه الشخص الوحيد ومن ورائه فعلًا الصديق الكبير، الذي لولاه لا يستطيع هذا الرجل أن يفعل شيئًا.

حينما يبكي ويقول إن مجلس النواب لم يعطيني الميزانية وهو يصرف كل هذه الأموال، ماذا يستطيع مجلس النواب أن يفعل؟ لقد فعل وفعل الكثير من القوانين لكنها لم تنفذ؛ لأن السلطة ليست عند مجلس النواب في هذا البلد، من المفترض أن يكون أعلى سلطة هو مجلس النواب لكن الغرب هناك الحكومات الإسلامية هي من تفعل ما تريد والإخوان المسلمين ليسوا الوحيدين في المشهد، بل هناك المقاتلة التي أتت بالمنفى والدبيبة وتتحكم من وراء خيوط في المشهد.

س/ كيف ينظر مجلس النواب لقانون استقرار ليبيا؟

لا أعرف كيف ينظر، ولكن رأى أنه منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكيكه لم يعد هناك قوة مناوئة لأمريكا والدول التي كانت تعتمد على استخبارات الاتحاد السوفيتي على جيشه وسلاحه، ولم تعد لها من يساعدها أمام القوى الغربية الكبرى لذلك نحن الآن نعيش في هذا العصر أسوء حالاته، والذين يقولون أن الليبيين يستطيعون أن يحلوا مشكلتهم بيدهم مخطئون؛ لأننا نحن كنا نفكر ذلك كون أن الامريكان يأتون ليبيا ويحلون مشكلتها هذه هي أسوأ الحلول.

أما قانون الاستقرار فهو يؤطر لأمريكا أن تمسك كل زمام المشكلة في يدها، ونحن قلنا إننا في عصر سيسقط فيه العرب وهذا قالته فرنسا منذ أن هجم العرب على العراق وقالت لم يعد هناك عالم عربي. نحن كشعب ودولة لسنا في حال نستطيع به أن نجابه أحدًا؛ لأن الوعي في الشعب العربي ككل لقد فقد والمال أصبح كل شيء وما فعلوه في ليبيا هو أن يضعفوك ويفقروك ويجعلوك تقبل بأي شيء.

الاستقرار ليس مطلوبًا كجوهر، ولكن سأقوم بوضع قانون الاستقرار لأخرج الآخرين، قلت إن أمريكا بقيت من البداية تراقب الوضع عن كثب، لكن لم تتدخل والآن جاءت لكي تتدخل بقرار من الكونغرس، هناك قرار ملزم للحكومة أن تتدخل في ليبيا وسوف يخرجون مرتزقة، ويقولون بعد الانتخابات سنخرج تركيا وروسيا، وننتظر.

س/ أشرت إلى أن الليبيين غير قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم، لماذا عجز الليبيين على مدى 10 سنوات عن حل هذه المشاكل؟

كنا دائمًا متفرقين ونظن أنفسنا متكاتفين، مشكلة الليبيين أن الذي رأيناه من حقد وكراهية ومن حسد ومن تفرق لم نحلم به أبدًا؛ لأن المليشيات وداعش الذي قطع الرؤوس والفقر الذي صار في البلاد جعل الناس تبحث عن مصلحتها الخاصة فقط، نحن لا نستطيع أن نجلس معًا. وأقولها والذي لا يعرف الشعب الليبي عليه أن يذهب ويقرأ صفحة المخابرات الأمريكية في جوجل، وسوف يرى من هم الليبيون، وأنهم ليسوا الذي يعرفهم.