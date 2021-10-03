ليبيا -اجتمع وزير الداخلية خالد التيجاني أمس السبت بمركز التجميع والعودة غوط الشعال التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مع رئيس الجهاز العميد “المبروك عبد الحفيظ” وعدد من قيادات الجهاز ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة العميد “فؤاد الباشا”.

جاء ذلك ترتيبًا على الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بمنطقة قرقارش، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المطلوبين من مروجي الخمور والمخدرات وبالإضافة إلى ضبط عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وتناول الاجتماع أهم الترتيبات الواجب اتخاذها عقب الحملة بخصوص المهاجرين الذين تم ضبطهم.

وطالب التيجاني خلال الاجتماع مكتب حقوق الإنسان بالوزارة على ضرورة متابعة الأوضاع الانسانية والصحية للمهاجرين، خاصةً الفئات المستضعفة منهم من نساء وأطفال بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.