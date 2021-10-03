ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري متابعة المجلس باهتمام لقرار صدر مؤخرًا عن حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس النواب، فقد أشار الحراري إلى أن قرار البدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية يقع في إطار ملف شائك ومن غير المناسب فتحه في الوقت الحالي، ما يعني الحاجة لتأجيله إلى حين تشكيل حكومة منتخبة.

ونبه الحراري إلى التأثير السلبي لفتح هذه المسألة الآن على الانتخابات القادمة، مبينًا أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانوني أقوى من الحالية، ما ينعكس إيجابا على شرعية قراراتها، مشيرًا إلى وجود العديد من حالات طلب الجنسية التي تأخر الفصل فيها.

وأرجع الحراري هذا التأخير إلى توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل، ومن بين هذه الحالات تسوية أوضاع العائدين الذين منحوا أرقامًا إدارية بشكل مؤقت، وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب وزوجات الليبيين من الأجانب.